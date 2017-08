A 24.hu is rajta tartotta a mutatóujját az újpesti címerhelyzet ütőerén, most pedig újabb fejleményről számolhatunk be az újpesti polgármester, Wintermantel Zsolt Facebook-bejegyzésének köszönhetően. Ez pedig nem mást, minthogy az UTE tényleg jogi útra terelte a dolgot (ezt ugye előre jelezték), az anyaklub megkapta a soron kívüli tárgyalást, az első pert augusztus 31-én tartják majd 13 órakor.

