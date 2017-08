Még van egy kis idő a szusszanásra az FC Barcelona háza táján, vasárnap, majd szerdán lesznek csak a spanyol Szuperkupa-döntő mérkőzései a Real Madrid ellen. Lionel Messi is kihasználja a szabadidő végét, egy medenceparti fotóval be is jelentkezett az Instagramon. Az argentin játékos fürdőgatyában és kockás hassal látható, csinos felesége pedig az oldalára simul épp. Kell ennél több?

