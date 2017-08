Zanetti elmesélte, mi okozott törést csapattársa karrierjében

Édesapja elvesztése miatt esett depresszióba Adriano, csapattársainak sem sikerült átsegítenie a brazil csatárt a nehéz időszakon. Minderről Javier Zanetti vallott, aki az Internazionale játékosaként volt a támadó csapattársa.

– idézi a SempreInter.com a legendás kapitányt.

Hiába alakultak jól a dolgok, 2007-ben egy telefonhívás mindent megváltoztatott.

Hiába foglalkozott sokat a brazillal Massimo Moratti és a csapatkapitány is, vigasztalhatatlan volt az akkor 25 esztendős futballista.

Our beloved Il Capitano #Zanetti shares a story of how he feels about the downfall of the L’Imperatore #Adriano #FCIM pic.twitter.com/WLsszn5LDL

— SempreInter.com (@SempreIntercom) 2017. augusztus 4.