“Fel a fejjel Bayern, a legjobbakkal is megesik”

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Bayern Münchent alaposan eltángálta saját stadionjában a Liverpool.

Az élmény nem ismeretlen a Hertha BSC számára sem, amely fennállásának 125. születésnapja alkalmával hívta meg Jürgen Klopp együttesét, hogy közösen ünnepeljenek, mivel a Poolt is 1892-ben alapították. A Vörösök Berlinben is 3-0-ra nyertek, akárcsak Münchenben.

A Hertha Twitter-oldalát kezelő adminok viszont ráéreztek az egyforma eredményben rejlő humorfaktorra és zseniális “vigasztaló” képet küldtek: “Fel a fejjel Bayern, a legjobbakkal is előfordul”

Chin up, @FCBayernEN! Happens to the best of us 🙂 pic.twitter.com/wB0aJGfM7h

