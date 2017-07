Hivatalos: NFL = AGYKÁROSODÁS

Az amerikai közbeszéd egyik örökké izzó témája az NFL-játékosok egészségügyi állapota, amellyel kapcsolatban már hosszú évek óta nincs érdemi előrelépés. A liga vezetői legutoljára úgy léptek fel rendszerszinten a játékosok egészségének védelmében, hogy külön videóbírókat ültettek a stadionokba, akik azt a feladatot kapták, hogy figyeljék az agyrázkódás-gyanús ütközéseket.

A szabály szerint, ha a bíró ilyen esetet lát, akkor leparancsolhatja a pályáról a veszélyeztetett játékost, elkerülve így a további súlyosabb sérüléseket.

Akárhogy is, az amerikaifutball-játékosok élete közel sem olyan, mint ahogyan azt a tévében, a Facebookon, vagy az Instagramon látják a nézők. A Family Guy egyszerűen és nagyszerűen foglalja össze, milyen is valójában az NFL-élmény.

Persze kérdezhetnénk, hogy miért nem tudnak nekik komolyabb felszerelést adni, ami megvédi őket az ütközésektől, de a helyzet ennél jóval bonyolultabb. Ezt a fajta károsodást ugyanis nem úgy kell elképzelni, hogy valakinek egy becsapódásnál betörik a feje, vagy meghúzódik a nyaka.

Ezek a sérülések inkább olyanok, mintha valaki több mint 10 éven keresztül minden héten több tucatszor, teljes erőből neki szaladt volna egy vaskapunak.

Nincs olyan felszerelés, vagy védőöltözet, ami felkészítené az agyat ekkora és ami a legfontosabb, ilyen rendszeres erőhatásokra. Nem csoda hát, a most nyilvánosságra hozott kutatásban szereplő 99%-os arány. A felmérést készítő szakemberek hatalmas mintával dolgoztak, ez az eddig legnagyobb ilyen jellegű tudományos kutatás, összesen 202 agyat vizsgáltak meg, mielőtt publikálták az eredményeket.

111 NFL-játékos agyából 110-ben krónikus traumatikus enkefalopátiára (CTE) utaló elváltozásokat találtak, amely hosszútávon súlyos depressziót okozhat.

A CTE tünetei: Depresszió, öngyilkos hajlam, paranoia, agresszió, fásultság, ingerlékenység, izgalom, lobbanékonysá, gyenge koncentráció, remegés, rángás

A játékosok már a középiskolától kezdve egészen a legmagasabb szintig felajánlják az agyukat a tudománynak, hogy az eredményekből aztán tanulságokat vonhassanak le. Az adatokból az is kiderül, hogy nemcsak az NFL veszélyes, hanem maga a foci is. A károsodás arányszám az alacsonyabb szinteken játszóknál is félelmetesen magas, 87%-os.

Az amerikai futball számára a második, alacsonyabb szám lehet vészjóslóbb, hiszen ebből az derül ki, hogy magával sportággal lehetnek komoly gondok. Hiszen, ha kicsit erősen is fogalmazunk, a legmagasabb szinten van annyi pénz, befolyás, hatalom, csillogás, hogy azt mondhassuk:

Ez benne van a pakliban.

Az alacsonyabb ligákban magukat rossz passzokért gyűrő, ripityára törött elkapóknak viszont már korántsem biztos, hogy megéri az a 87%.