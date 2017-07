Urbán Flórián alaposan beleszállt Gyarmati Eszterbe

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek az Újpest címerváltoztatása kapcsán. A szurkolók fizikai erőszakkal fenyegették Roderick Duchatelet tulajdonost, ellenségnek kiáltották ki dr. Gyarmati Eszter ügyvezetőt, míg az UTE jogi szankciókat helyezett kilátásba, amennyiben megtartják az új logót. Urbán Flórián szerint békés eszközökkel szabad csak megoldani a helyzetet, de nem lett volna szabad így elvetni a sulykot – sőt, nem lett volna szabad nőt vezetői pozícióba kinevezni.

Nem is találok szavakat, a legjobban talán az egyik hozzászóló jellemezte az új címert: „úgy néz ki, mint egy húgycső”. Ezen kínomban nagyon jót mosolyogtam. Ez a szégyenletes dolog már egy hosszabb folyamat eredménye. Többször hallottunk már olyan történetet, hogy a korábbi játékosokat nem nézik jó szemmel a klubházban, akik így már nem is járnak a Megyeri útra. Ebbe a csoportba tartozom én is, valamint az sem titok, hogy Göröcs Jánost a parkolóba sem engedték be, Tóth Józseftől pedig megkérdezték, hogy mit keres ott. A címerváltoztatással pedig még egyértelműbbé vált számomra, hogy a jelenlegi tulajdonos és a vezetők nem tisztelik a hagyományokat és azokat a focistákat, akik korábban nagyon sokat tettek a csapatért