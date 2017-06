Világhír, szexbotrány, hajnali részegség

Tiger Woods még kétéves sem volt, amikor az édesapja, Earl elkezdte golfozni tanítani. A vietnami veterán apa próbálkozásai nem voltak hiábavalóak, Woods csodagyereknek indult, majd mindvégig kiemelkedő eredményeket szállított, így húszévesen, amint profinak állt, zsíros szerződést kötött vele a Nike. A második profi évében, 1997-ben megnyerte az első major tornáját, és a világranglistán is élre állt. Innentől kezdve hosszú évekig a világ egyik legjobban kereső sportolója lett, több mint egy évtizeden keresztül, egészen 2010-ig uralta a sportágat, 79 PGA Tourt nyert, valamint 14 major tornát – mindkettővel minden idők második legjobbja.

Woods népszerűbbé tette a sportágat, mint korábban bárki: 14 éven át írt cikkeket a Golf Digest magazinba, a 2001-es könyve első kiadásából másfél millió példány kelt el, 2009-ben az évtized sportolójának választotta az AP amerikai hírügynökség. A golftörténet legnagyobb tévés nézettségi adatai is az ő legszebb éveihez fűződnek. De ki gondolta volna 2009 végén, hogy innen is lehet hatalmasat bukni?

Válás, zuhanás, szexbotrány

Woods 2009 decemberétől négy hónapra abbahagyta a golfot, hogy rendbe tegye a magánéletét. Pszichoterápiára is járt, hiába, a felesége, Elin Nordegren elvállt tőle, miután számos nő – köztük több pornósztár – beszélt a golfkirállyal való kapcsolatáról a legnagyobb lapokban. Woods rekord ideig, 107 hétig nem nyert tornát, és visszaesett az 58. helyre a világranglistán. Egy évvel az évtized sportolója cím után Woods zaklatott magánéletét választotta az év sporttörténetének az AP.

A legzajosabb ügyet egyszerűen szexbotrány néven őrizte meg az utókor: Woods nem messze a lakásától egy fának és egy tűzcsapnak ütközött a kocsijával, majd kiderült, hogy a hűtlenkedései miatt veszett vele össze a felesége. Még a South Park is rekord nézettséget ért el vele, pedig a bukott hősről szóló epizód már a 14. évadban született, előtte 195 rész ment le. Woodsot faképnél hagyta több szponzor, a világcégek lelépésével, a vállással és a karrierje derékba törésével becslések szerint dollármilliárdokat veszített.

Vonn mellett újra szárnyalt

Nem adta fel, versenyzett tovább, csak éppen az eredmények nem jöttek. Tette, amit egy sportoló tehet: edzőt váltott, még az évtizedes fegyverhordozóját, Steve Williamset is kirúgta, de hiába, a lelki válság mellett sérülések is hátráltatták. Akkor csillant fel ismét a remény, amikor összejött Lindsey Vonn-nal. 2012-ben, majd a következő évben ismét versenyeket nyert, a volt feleségével is normálisabb lett a kapcsolata, még a világelsőséget is visszavette, és megőrizte egészen 2014 májusáig.

Ám a nyugodt időszak nem tartott sokáig. Szinte szó szerint derékba tört a karrierje, másfél éven belül kétszer műtötték a hátát, 2015 tavaszára így kiesett a top százból, először az újoncéve óta. Egy évvel később már a legjobb 500-ban sem szerepelt a neve.

És ezzel még nem ért a lejtő aljára: szakított Vonn-nal, átesett a harmadik és a negyedig hátműtétjén is, közben alig-alig indult tornán, idén már nem is versenyezhet az orvosai tanácsára. Így jutottunk el a legutóbbi, maszatos incidenséhez is.

Letartóztatás hajnalban

Május végén ittas vezetés miatt őrizetbe vették nem messze a floridai házától, hajnali háromkor. Nem úgy festett a felvételeken, mint egy profi sportoló.

Később azonban tesztek igazolták az állítását, hogy nem ivott alkoholt, a problémát az általa bevett gyógyszerek nem várt mellékhatásai okozták. Kijelentette, hogy profi segítséget vesz igénybe azért, hogy normalizálja gyógyszerszedési szokásait, illetve, hogy hátfájdalmaival és álmatlanságával megbirkózzon.

Talány, hogy a drogként is használt Vicodin rabja lett, vagy valóban csupán tévedésből adagolta túl a gyógyszert. Bár 2016 végén még arról beszélt, hogy meg akarja dönteni a 18 major tornát nyerő Jack Nicklaus rekordját, mára ez a csodával lenne egyenlő.

Keletről jöhet a fény

Talán éppen akkor lelhetne nyugalomra, ha nem kergetne többé álmokat a rekordokról. Van két gyereke, az ügyes befektetéseinek köszönhetően anyagai gondjai sincsenek, még a komoly veszteségek ellenére sem. Thai édesanyja buddhistának nevelte, csak a profi karrierje kezdetén hagyta abba a vallás gyakorlását. Ahogy nemrég fogalmazott:

A buddhizmus önmérsékletre tanított, és arra, hogy ne kövessem minden vágyamat. Nyilvánvalóan elfelejtettem a tanítást