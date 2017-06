Michael Phelps egy fehér cápával fog versenyezni

A Discovery csatorna egy igazán különleges versenyt szervezett le, számolt be a Washington Post. Michael Phelps vs. nagy fehér cápa. Amerikában majd július végén mutatják be a küzdelmet, amelynek ilyen beharangozót írtak:

Ők bolygónk egyik leggyorsabb és leghatékonyabb ragadozói: cápák. És ő a valaha élt legnagyobb bajnok a vízben: Michael Phelps. 39 világrekord. 23 olimpiai bajnoki cím. De van még egy verseny, amit meg kell nyernie. Egy annyira monumentálisat, amilyet korábban soha senki nem próbált még meg. Minden idők legtöbb győzelmét felmutató embere az óceán legveszélyesebb ragadozója ellen: Phelps Vs Cápa – a küzdelem elkezdődött!

Hogy hogyan zajlik majd a verseny, azt nem tudni. Mindenesetre a Discovery szerint azt is megtanulja majd, milyen úgy úszni, hogy pörölycápa fél méterre van tőle.

Phelps egyébként pont a napokban tett közzé az Instagramon egy fotót egy cápáról és azt írta, mindig is ki akarta ezt próbálni:

I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks !! #bucketlist Michael Phelps (@m_phelps00) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 10., 21:52 PDT