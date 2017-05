Homer Simpson bekerül a Baseball Hírességek Csarnokába

Nem vicc, a népszerű mesesorozat apafiguráját idén beválasztják a halhatatlanok közé. A New York állambeli Cooperstownban található Baseball Hírességek Csarnoka csütörtökön jelentette be ezt közleményben, a döntést pedig azzal indokolták, hogy

a Simpson család több epizódban is foglalkozott a baseballal, ezzel is népszerűsítve a sportágat.

Homer Simpson getting inducted into @baseballhall on Sat. Speech, fake plaque & fans will get towels w/this graphic pic.twitter.com/jhQvKiAyzm — Darren Rovell (@darrenrovell) 2017. május 23.

Ráadásul idén van a Homer at the bat c. rész 25. évfordulója (magyarul A csodaütő), amiben Homerék bejutnak egy sofbtall-bajnokság döntőjébe. Mind a mai napig az egyik legnépszerűbb epizódja az a sorozatnak Amerikában.