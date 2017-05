Példaképként köszöntötték a 75 éves Schmitt Pált

Schmitt Pál és Rejtő Ildikó olimpikon vívók közös születésnapi ünnepét tartották meg, ahol a nemzet volt elnöke bölcsen szólott.

Megtanultam, hogy egy olimpikon egész életére olimpikon, példakép marad, úgy kell élnie és viselkednie.

Ezt és sok más szépet Schmitt Pál egykori olimpiai bajnok vívó, és bukott köztársasági elnök mondta pénteken, amikor köszöntötték őt 75., illetve Rejtő Ildikót a 80. szülinapjukon. Schmitt egyébként örömöket kívánt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új vezetőjének, Kulcsár Krisztiánnak is. Kulcsár maga is beszélt és köszöntött:

Vívónemzet vagyunk, tudom, most egy kicsit hazabeszélek, de ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a vívás a legeredményesebb olimpiai sportágunk. Most két aranyérmes vívót, a Nemzet Sportolóit köszöntjük születésnapjuk alkalmából.

Schmitt Pált is méltatta, pontosabban “több ember számára is elegendő gazdagságot tartalmazó életútját, sportbeli és közéleti tevékenységét”. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is példaképekként emlegette Schmittet és Rejtőt, akikre jellemző volt az alázat, csapattársaik tisztelete, a kitartás és a hit a munkában.

(Index, MTI)