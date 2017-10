Hamiltoné az amerikai pole, de Vettel ott van a nyakán

Szokatlan időpontban, helyi idő szerint délután 4-kor, itteni idő szerint meg este 11-kor rendezték a Forma-1 Amerikai Nagydíjának időmérőjét. A világbajnoki pontversenyben vezető Lewis Hamilton mindhárom szabadedzésen a leggyorsabb volt és a kvalifikáció során is ő diktálta a tempót, megdöntötte az austini pálya körrekordját is.

Meg is szerezte a pole-t, pályafutása során 72. alkalommal volt ő a leggyorsabb az időmérőn. 1:33.108 volt a körideje.

Nem lehet azért teljesen nyugodt a brit, legnagyobb riválisa, Sebastian Vettel a második helyről indul. Amennyiben Hamilton 16 ponttal többet szerezne a futamon, mint német (és közben Valtteri Bottas nem nyeri meg a futamot), akkor már most, Austinban világbajnok lehet. Vettel autóján egyébként kasztnit cserélt a Ferrari.

Bottasé a harmadik rajtkocka, Daniel Ricciardo a negyedik, Kimi Räikkönen az ötödik, Max Verstappen a hatodik leggyorsabb volt. Ricciardo és Räikkönen ezredre pontosan ugyanazt az időt autózta (1:33.577), a szabály szerint ilyenkor az végez előrébb, akinek hamarabb összejött, ez most az ausztrál volt. Carlos Sainz legelső Renault-s hétvégéjén a nyolcadik helyen zárta az időmérőt.

A nap negatív meglepetése Lance Strollé volt, aki már a Q1-ben kiesett. Motorhibára panaszkodott csapatrádión.

Volt egy újonc is, a Toro Rossóba beugró Brendon Hartley megelőzte a két Saubert.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Confirmation of a dominate performance by @LewisHamilton #USGP 🇺🇸 #Quali #F1 pic.twitter.com/W4NXSGKvLD

— Formula 1 (@F1) 2017. október 21.