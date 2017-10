A második szabadedzést is Hamilton nyerte

Az Amerikai Nagydíj második szabadedzésén már nyoma sem volt a “délelőtti” esőnek Austinban, a Forma-1 mezőnye száraz pályán, és 27°C-os hőmérsékletben folytathatta a felkészülést a versenyhétvégére.

A leggyorsabb kört a Mercedes háromszoros világbajnoka, Lewis Hamilton autózta, négy tizedmásodpercet vert a második helyen végző Max Verstappenre. Harmadik helyen az első edzésen is jól szereplő Sebastian Vettel végzett.

Második nekifutásra Fernando Alonso McLaren-Hondája is működött, olyannyira, hogy a spanyol pilóta a hetedik leggyorsabb időt teljesítette, míg az első edzésen remeklő Stoffel Vandoorne csak 14. lett.

A versenyhétvége programja szombaton, magyar idő szerint 18 órakor folytatódik majd a 3. szabadedzéssel, míg az időmérőt 23 órától rendezik Austinban.

