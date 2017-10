Nem véletlen, hogy Jean Todt épp ma üzent Michael Schumachernek

Jean Todt, a Ferrari csapat egykori vezetője egy üzenettel köszöntötte Michael Schumachert a Twitteren. A gesztus nem véletlen, hiszen napra pontosan 17 évvel ezelőtt a német első világbajnoki címét szerezte a Ferrari színeiben.

Nagyon büszke vagyok rád, Michael – írta Todt a tweetben, amelyben egy rövid videó is van a befutóról és az ünneplésről.

So proud of you Michael #KeepFighting #TeamMichael @schumacher https://t.co/HPqgSbx0nL

— Jean Todt (@JeanTodt) October 8, 2017