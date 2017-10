Bottas és Räikkönen is a falhoz csapta az autóját Szuzukában

A pénteki eső után a szombati szabadedzés száraz pályán kezdődött Szuzukában, a címvédő Lewis Hamilton lágy gumikkal futotta meg a hétvége addigi legjobb idejét (1:29.069 perc).

Hamiltont csapattársa, Valtteri Bottas taszította le az élről (1:29.055), aztán nagyjából félóra elteltével a finn miatt kellett lengetni a piros zászlót, amikor nekiment a szalagkorlátnak. Az ütközés vége defekt lett, és a jobb első szárny is megrongálódott.

After setting the fastest time in FP3, @ValtteriBottas had what could be a costly slip #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/8RqAjYy2yx

— Formula 1 (@F1) October 7, 2017