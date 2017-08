F1: Hamilton speciális védőeszközt kapott Spaban

A Belga Nagydíj első szabadedzésén három versenyző autóját is felszerelhetik a glóriát.

A FIA csak a 2018-as évadtól tenné kötelezővé, de ettől még javában folynak a “glória” tesztjei. Spaban, a Belga Nagydíj pénteki első szabadedzésén például három versenyző autóján is láthatjuk majd a speciális fém szerkezetet. A brit Lewis Hamilton Mercedesén, a helyi menő belga Stoffel Vandoorne McLaren-Hondáján és a svéd Marcus Ericsson Sauber-Ferrariján – a német szaklap, az Auto Motor und Sport információi szerint.

Ami biztos,, Hamilton autóján már fent van a glória. Mondjuk ezen nem is csodálkozunk, a brit az eszköz egyik legnagyobb támogatójának számít. Nyitóképünkön is látszik, ott kapaszkodik benne.

(Photo by Xavier Bonilla/NurPhoto)

Forma-1, 62. Belga Nagydíj, program: Péntek:

10.00–11.30: 1. szabadedzés

14.00–15.30: 2. szabadedzés

Szombat:

11.00–12.00: 3. szabadedzés

14.00–15.00: időmérő edzés

Vasárnap:

14.00: a verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja Következő futamok:

Szeptember 3., 14.00: Olasz Nagydíj

Szeptember 17., 14.00: Szingapúri Nagydíj

Október 1., 9.00: Malajziai Nagydíj