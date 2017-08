Kubica lenyomott két Magyar Nagydíjat

A szerdai Forma-1-es tesztnapon a negyedik köridőt érte el Robert Kubica, aki hat évvel súlyos ralibalesetét követően a Hungaroringen újabb lépést tett a visszatérés felé.

“Vártam már a mostani lehetőséget, hogy visszatérhessek a paddockba. Pilótaként hat év után ez nagyon sokat jelent számomra” – mondta Kubica, aki 142 kört teljesített a mogyoródi pályán. A 32 éves lengyel autóversenyző előbb június, majd július elején tesztelte a Renault 2012-es versenyautóját, az idei modellbe viszont először a Hungaroringen ült be.

Kubicát a közönség focimeccsen tapasztalt szurkolás kíséretében fogadta, nem csoda, hogy a teszt végén külön integetett is nekik. A lelátón jó pár lengyel zászlót is felfedezhettünk.

Thank you thank you thank you 🙌

These fans have been amazing today. The #BestFans!! #Kubica #BudaTest pic.twitter.com/1gNCJKUz4F

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 2017. augusztus 2.