Így kívánt boldog nyarat Alonsónak az F1

A mémmé vált nyugágyas képét festették a pitre, és adtak a McLaren spanyol pilótájának egy igazit is, plusz egy táblát. Fernando Alonsóra nem csak a nyaralás vár, de tegnap ünnepelte a 36. születésnapját is.

Fastest lap ✅

Best finish of the season ✅

Birthday weekend ✅

Time for @alo_oficial to relax #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/hpa8SakPS0

— Formula 1 (@F1) 2017. július 30.