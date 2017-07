Az F1-es Magyar Nagydíj élőben

56-60. kör

Beérték a körözötteket is, kérdés, ez kinek kedvez majd. Már Hamilton is egy másodpercen belül. Verstappen hátul óriási iramban jön föl, de bele is hibáz egy körbe, így most újrakezdheti Bottas üldözését.

Hamiltonnak is melegszenek a fékjei, hiába autóznak egymáshoz közel hosszú körök óta, nincs támadás egyelőre. Mikor a Mercedes brit világbajnoka beéri Räikkönent hibáz egy picit, továbbra sincs közvetlen támadási pozícióban. Idegőrlő futam a két topcsapat számára.

51-55. kör

Bottas kicsit kényelmesre veszi, rá is szólnak, hogy azért maradjon csak közel Hamiltonhoz. A brit még nem támad, de nagyon kicsik a különbségek, közel az egy másodperces DRS-limit. Vettelnek valóban azt mondja a csapat, hogy ne használja a kerékvetőket. Räikkönen drámaian közel van hozzá.

Csúcssebességben már lassan a 320-at ostromolják a legjobbak, nyilván ebben a DRS használata is benne van.

46-50. kör

Hamilton rádiója most épp megint jó, gyorsan ki is használja az alkalmat, és megkéri a csapatot, hadd menjen el Bottas mellett. És meg is történik a helycsere, Hamilton a harmadik, támadhatja a Ferrarikat. Pár körrel később jön egy záradék a szerződéshez: ha Hamilton nem tudja leelőzni Räikkönent, visszaadja a harmadik helyét Bottasnak.

LAP 46/70: HAM has his radio back 👍 He’s asking for BOT to let him pass 👀#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/2hbBtdRb3k — Formula 1 (@F1) 2017. július 30.

Ocon Renault-jának jobb első kereke odaszorul, a szerelők megvárják, amíg kihűl, majd lecserélik szépen.

41-45. kör

Verstappen még mindig kint. Vettel mintha most nem lenne akkora pácban, talán volt némi tartaléka, vagy a gumi kezdett jobban működni. Bottasnak ugyanakkor azt üzenik: “A Ferrarik nem használhatják a kerékvetőket, közelíts és támadd őket.”

Verstappen a 42. körben megkönyörül a szuperlágyon, lecseréli sima lágyra. Fut is egy leggyorsabb kört.

LAP 41/70: @MercedesAMGF1 📻 “We believe VET has a problem, chase him down” BOT is catching the Ferraris 🚀#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/YbzhZGoWDU — Formula 1 (@F1) 2017. július 30.

A sorrend: Vettel, Räikkönen, Bottas, Hamilton, Verstappen, Vandoorne, Hülkenberg, Palmer, Alonso, Sainz.

36-40. kör

Túl a kerékcserén a Ferrarik, Mercedesek, a sorrend köztük nem változott, bár Hamilton támadni kezdte Bottast. Közben az a furcsa helyzet állt elő, hogy a szankcionált Verstappen vezeti a futamot, mert még mindig nem ment ki kerékcserére.

Hátrébb Alonso üldözi Sainzot, kikíséri a bokszba is, majd a visszatérés után friss gumikon támadja tovább. Egyszer levág egy sikánt, egyszer túl szélesen fékezi ki, de harmadszorra sikerül a manőver, előzött egyet a mclarenes.

Vettelnek továbbra is gondja van, elkezdtek kapaszkodni a Mercedesek.

31-35. kör

Vettel kicsit visszalassult, Räikkönen közelít rá, akire pedig Bottas kezd feljönni. Räikkönennek szól is a csapat, hogy vigyázzon, de ő azt mondja: Rendben, csak én meg Vettelre közelítek. Közben Verstappen már harmadik, merthogy elég a bokszkiálláskor letöltenie a büntetését. Az élbolyból Bottas cserélt először gumikat, nem túl gyorsan, majd rögtön a következő körben Hamilton is váltott.

Vettel is cserél, elfékezi magát, ahogy visszatér, de így is kényelmes az előnye.

Räikkönen pedig elereszti a hétvége beszólását, amikor lekörözi a williamses beugrót, Paul di Restát: Mit a francot csinál ez a srác? Ha nem képes hátranézni, maradjon a kommentátori melónál!

26-30. kör

A csúcssebességek listája viszont meglepő: Stroll az első a Williamsszel, csak 316 km/óránál állt rá a fékre. Vettel pedig panaszkodni kezdett, hogy egyenesben is balra áll a kormánya, és a belső kamerák alapján valóban elég furcsán néz ki. “Azt hiszem, egyre rosszabb lesz” – panaszolja Vettel. Nehéz lehet irányban tartani így. Hamilton és Bottas pedig továbbra is szenved a rádiós kommunikációval.

21-25. kör

Nem igazán kérdéses, ki uralja a futamot: mindhárom szektorban a Ferrarié a legjobb idő, ráadásul az élbolyban gyakorlatilag minden versenyző elfogadhatja a mostani pozícióját – ha figyelembe vesszük, hogy Hamilton elől még ki kell jönnie Verstappennek a büntetés miatt.

Grosjean is kiesik, rosszul rögzítik a jobb hátsót a Haason, majdnem leesik az autóról, miután visszatér a pályára.

16-20. kör

Újabb csata, Carlos Sainz Jr. és Fernando Alonso is összecsúszott, a mclarenes volt a vétlen, ezt az esetet is vizsgálják. Közben Vettel bőszen növeli az előnyét, lassan akár el is kezdhet óvatosan takarékoskodni az autójával.

LAP 17/20 VET continues to hold a healthy lead up front 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/ogLjGWhNz4 — Formula 1 (@F1) 2017. július 30.

10-15. kör

Vettel remek tempót autózik az élen, miközben Ricciardo megtudja, hogy a csapattársa ütötte ki, és keserű szavakkal ostorozza a fiatal hollandot. Nő a hézag a versenyzők közt, senki nem támad senkit, a Vettel-Hamilton távolság már több mint 11 másodperc. Hamiltonnál akadozott a rádiós kapcsolat, de sikerült megoldani a problémát.

LAP 11/70: Mercedes having IT issues, they’re asking HAM to perform a radio check 📻#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/qs505Pe7VJ — Formula 1 (@F1) 2017. július 30.

5-10. kör

Az újraindítás után maradt a Vettel, Räikkönen, Bottas, Verstappen, Hamilton sorrend. Hamilton keményen támadta a Red Bullt, de Verstappen jól védekezett. Hiába, egy tíz másodperces büntetés tönkreteszi Verstappen futamát is. Ez kedvez a szoros vébének.

Vizsgálják a Hülkenberg-Grosjean ütközést is, amely után azonban mindkét pilóta versenyben maradt.

A rajt

A rajtnál a két Ferrari picit vívott az első kanyar bejáratánál, de Vettel megőrizte az első helyét. Bottas megtartotta a harmadik helyét, Hamiltont viszont mindkét Red Bull (Verstappen és Ricciardo) megelőzte. Csakhogy a Red Bullok ütköztek, Ricciardo defektet kapott, kilukadt a hűtője, keresztbe fordult és megállt a pályán. Máris itt a biztonsági autó.

LAP 7/70: VER given a 10 second penalty for RIC collision ⏱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Mua8EIMwkq — Formula 1 (@F1) 2017. július 30.

Verstappen csúnyán elfékezte magát a kettes kanyarnál, a csapattársa autója pedig csúnyán összetört, még az ötödik körben is bent volt a biztonsági autó. Ha Verstappent megbüntetnék, akkor Hamilton megúszná a rossz rajtját.

Előzmények

Két Ferrari indul az első sorból, két Mercedes a másodikból, és két Red Bull a harmadikból a Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Ráadásul Sebastian Vettelé a pole, míg Lewis Hamilton csak negyedik, így ha a rajtnál nem változik a sorrend, a német világbajnok stabilizálhatja a jelenleg csupán egypontos előnyét a nyári szünetre.

A tempója alapján a két Red Bull, Max Verstappen és Daniel Ricciardo is veszélyes lehet a Mercedesre, de nem annyira, mint saját maga: Hamilton ismét vibrációra panaszkodott, ami miatt ugyan nem veszítettek túlságosan sokat, de a kanyarokban kevésbé érezte az autó egyensúlyát, ezért csúszkált sokszor még az időmérőn is, holott addigra már javult kicsit a helyzet.

Meglepetést jelentett az időmérőn, hogy mindkét McLaren, Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne eljutott a Q3-ig, először az idényben – ők a nyolcadik, illetve a kilencedik helyről indulnak.

Fun fact: Felipe Massa szombaton rosszul lett, így ki kell hagynia a futamot, a helyére Paul di Resta ült a Williamsbe. Massa hiánya egyben azt jelenti, hogy 1982 óta először nem indul brazil pilóta F1-es futamon.