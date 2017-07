Lewis Hamilton indul az élről Silverstone-ban

Az egész hétvégén nagyszerűen menő Mercedes-pilóta, a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton indul a vasárnapi Brit Nagydíjon az első helyről, miután magabiztosan nyerte az időmérőt. Mögötte a ferraris Kimi Räikkönen és a csapattársa, a vb-éllovas Sebastian Vettel végzett. Az utóbbi hetekben nagyszerű formában lévő Valtteri Bottas csak a negyedik lett, de mivel kapott egy öt rajthelyes büntetést, csupán a kilencedik helyről várhatja a futamot.

Final timing screen from #quali at the #BritishGP pic.twitter.com/sEgUJ4Vlf6

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 2017. július 15.