Hamilton majdnem megszívta, de mégis övé a bakui pole

Szombaton rendezték a Forma-1 Azeri Nagydíjának időmérő edzését a bakui utcai pályán. Ezen nem volt ott a Renault brit versenyzője, Jolyon Palmer, mert kigyulladt az autója a harmadik szabadedzésen és nem tudták a szerelők időben megjavítani.

Palmer lángoló autója:

Az hamar kiderült, hogy Lewis Hamilton csak altatott a szabadedzéseken, ott elmaradt az élen állóktól, az időmérőn azonban már a Q1-ben és a Q2-ben is ő volt a leggyorsabb. De nem csak úgy a leggyorsabb volt, kiemelkedett a mezőnyből, négy-öt tizedet adott a többieknek.

Viszont Hamilton kis híján pórul járt a Q3-ban. Volt a britnek egy fantasztikus köre, de belebakizott, így a csapattárs, Valtteri Bottas mögött a második helyen állt, amikor 3:33-mal a vége előtt Daniel Ricciardo a falnak csapta a Red Bullt és piros zászlóztak.

Ricciardo odacsapta az autót a falnak:

A piros zászló miatt eléggé ki volt számolva a hajrá, Lewis Hamiltonnak ez is elég volt, elbírta a hatalmas nyomást és visszavette az első helyet. 1:40.593 volt a nyertes idő. A tavalyi első bakui versenyen Nico Rosbergé volt a pole, úgyhogy Hamilton most egy újabb pályát hódított meg az időmérőn.

Ez volt Hamilton pályafutása során a 66. rajtelsősége, ezzel lehagyta Ayrton Sennát az örökrangsorban, már egyedül második. Michael Schumacher vezet, ő 68-szor szerezte meg a polet.

Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Lance Stroll, Felipe Massa, Daniel Ricciardo az első tíz további sorrendje.

Strollt ki kell emelni, azután, hogy Kanadában megszerezte első pontjait, most az időmérőn is remekelt és megelőzte a csapattársát is. Ja, és a Force India párosa megint ott volt a Q3-ban, az a hatodik-hetedik rajthely pedig elég ígéretes a vasárnapi futam előtt.

A McLaren-Hondák ezen a szombaton sem váltották meg a világot, ráadásul Fernando Alonsónak 40 (!), Stoffel Vandoorne-nak 30 (!) rajthelyes büntetése volt már az időmérő előtt.