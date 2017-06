Verstappen nyerte a második edzést is, de összetörte az autóját – videó

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája bizonyult a leggyorsabbnak a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteki második szabadedzésén is.

A 19 éves holland versenyző – aki a tréning végén falnak ütközött – az első gyakorlásnál kisebb, egy tizedmásodperces különbséggel diadalmaskodott. Másodikként Valtteri Bottas, harmadikként Daniel Ricciardo zárt.

Szombaton 12-től rendezik a harmadik gyakorlást, az időmérőt pedig 15 órától. A futam vasárnap délután 3-kor kezdődik.

A második szabadedzés végeredménye:

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP2): VER stays top, BOT not far behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/rymOAoWA6A

— Formula 1 (@F1) June 23, 2017