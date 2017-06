Kvjat kick-boxszal hangol az Azeri Nagydíjra

Egyelőre nem Danyiil Kvjat sikereitől hangos a 2017-es Forma-1-es szezon. A Toro Rosso orosz pilótája az eddigi hét futamon mindössze kétszer ért célba pontszerző helyen, Ausztráliában és Spanyolországban is kilencedik lett.

Négy pontja van, a csapattárs Carlos Sainz Jr.-nak 25.

Kvjat most nagyon harcosan készül a hétvégi Azeri Nagydíjra. De tényleg, a Twitterre csütörtökön feltöltött videója szerint ugyanis némi kick-boxszal hangolt a pénteki szabadedzésekre.

Morning everyone! Last workout before the #azerbaijangp weekend | Бодрого утра! Последняя тренировка перед Баку#kvyat #daniilkvyat #baku pic.twitter.com/XnpPnTHJPz

— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 2017. június 22.