Forma-1: eddig Hamilton az úr Barcelonában

Az elsőhöz hasonlóan a második szabadedzésen is a brit Lewis Hamilton autózta a legjobb időt a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon, pénteken.

Érdekesség, hogy a délutáni gyakorláson az első hat sorrendje megegyezett a délelőttivel, vagyis a Mercedes háromszoros világbajnok pilótája mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, a Ferrarival versenyző Kimi Räikkönen pedig a harmadik.

A versenyhétvége szombaton 11 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik. Az időmérőt szombaton 14 órától rendezik, akárcsak a futamot vasárnap.

A második szabadedzés végeredménye:

PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF FP2

Fab Friday for @MercedesAMGF1 as they finish P1 and P2 in both sessions 💪#SpanishGP 🇪🇸 #FP2 pic.twitter.com/U8fOnsQ9ky

— Formula 1 (@F1) May 12, 2017