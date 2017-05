2 millió ember volt kíváncsi Fernando Alonsóra

Írtunk róla szerdán, hogy Fernando Alonso túl van az első Indy 500-as tesztelésén – amely során egyszerre két madarat is elütött. A spanyol pilóta, aki az idei verseny miatt a Forma-1 Monacói Nagydíját hagyja majd ki, az Instagramon és a Twitteren mondott köszönetet, amiért 2 millióan követték első köreit a sorozatban.

Live internet coverage from the test yesterday was follow by more than 2 million people. Thanks for the continuous support. #fans #blessed pic.twitter.com/1XcciHjx1q

— Fernando Alonso (@alo_oficial) 2017. május 4.