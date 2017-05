Bottas vasárnap nem csapott nagy bulit, majd talán hétfőn, itt Budapesten

Valtteri Bottas pályafutása 81. futamán állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára a Forma-1-ben. A finn pilóta parádés rajt után nyert Oroszországban, az Indexnek adott interjújában elmondta, nem volt nagy ünneplés vasárnap este.

Volt egy kisebb buli, de semmi különös. Majd talán ma, itt Budapesten. Több helyet is kedvelek itt, főleg a Duna-partot. Ha itt van versenyem, gyakran járok ki oda futni, vagy vacsorázni. Szeretem a várost, nagyon szép, kedvesek az emberek is, egyedül talán a téli hideg nem jó. Mint otthon. Jó itt lenni.

A finn pilóta menedzsere, Mika Häkkinen 95 futamot várt az első sikerére, ezzel kapcsolatban azt mondta Bottas:

Megtanulhattam tőle, hogy türelmesnek kell lenni, a siker majd jön. Örülök azért, hogy meg tudtam előzni. Persze sosem jó érzés, ha ilyen sokáig nem jön össze, de idén éreztem, hogy meglehet. Próbáltam nem túlgondolni. Vasárnap is úgy keltem fel, hogy egy újabb verseny, a maximumot kell nyújtanom. Próbálok mindig erre figyelni.

Természetesen Lewis Hamiltonhoz fűződő viszonya is szóba került, ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Jól megvagyunk, nincs köztük semmi gond. Egy csapatban, egy közös célért dolgozunk. Tegnap is azonnal gratulált a futamgyőzelem után, remek, hogy kölcsönös tisztelet van köztünk a pályán és azon kívül is. Megbeszéltük a szezon előtt, hogy nem fogunk belemenni mindenféle piszkos játékba, ezt tartjuk is.