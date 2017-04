Forma-1: Vettel és Hamilton két űrlény, Räikkönen és Bottas csak vízhordók

Vajon miről ír a nemzetközi sajtó a Bahreini Nagydíj másnapján? Naná, hogy elsősorban a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel idei második futamgyőzelméről, illetve a Szahírban és az összetettben is második Lewis Hamiltonról. Na, meg három futam ide vagy oda, be is árazták a csapattársakat, Valtteri Bottast és Kimi Räikkönent. Nemzetközi lapszemle.

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport: “Ferrari-ünnepség Bahreinben.”

Corriere dello Sport: “Szuper-Vettel lett az első! A német már a rajt után beférkőzött a két Mercedes közé, aztán az éllovas pozíciót is elvette Hamiltontól.”

La Repubblica: “Sima és sokatmondó győzelem.”

La Stampa: “Két fronton zajlik a világbajnokság: Vettel és Hamilton küzd az első helyért, míg a finn Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen a vízhordók csatáját vívja.”

Anglia:

BBC: “Az év idei legjobb futamán bebizonyosodott, hogy a Ferrari teljesen versenyképes a Mercedesszel, így óriási harc várható az elsőségért.”

The Guardian: “Nagy csata lesz itt az idén, a gyáváknak nem osztanak lapot.”

The Times: “Ahogy mi a tojásokat gyűjtöttük, úgy gyűjtötte be maga mögé Vettel a két Mercedest Bahreinben.”

Spanyolország:

Mundo Deportivo: “Vettel és a Ferrari olyan érzelmeket hoz vissza az F1-be, amelyeket hiányoltunk az elmúlt években. A német tökéletesen kihasználta a Mercedes stratégiai hibáit.”

El País: “Vettel megmutatta oroszlánkörmeit, Fernando Alonso pedig kétségbe esett. Az első három futam után senki sem kételkedik már a Ferrari télen elvégzett nagyszerű munkájában.”

El Mundo: “Vettel nemcsak délibáb volt, az ezüst nyilakat elvakította a vörös villám. A Ferrari komoly alternatíva lett, az olaszok 2013 óta vártak erre.”

Franciaország:

L’Equipe: “Ismét kétfős csata zajlott a pályán, Hamilton és Vettel egy másik bolygón van. A bajnokok színpadán ez a két gigász egymás között rendezi el az ügyes-bajos dolgokat, és csak morzsákat hagy a kiéhezett vetélytársaknak.”

Ausztria:

Kronen Zeitung: “A Ferrari a hetedik mennyországban.”

Svájc:

Neue Zürcher Zeitung: “A Forma-1 ismét szórakoztató, amióta a Mercedesnek a Ferrari révén méltó ellenfele akadt.”