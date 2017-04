Bottas: Sokkal jobban érzem magam, mint Melbourne-ben

Valtteri Bottas nyerte a Bahreini Nagydíj időmérő edzését szombaton. A finn pilóta ennek megfelelően elégedetten nyilatkozott az autosport.com-nak.

How #F1 pole number one feels for @ValtteriBottas ☝️ 🔝 pic.twitter.com/icV4lezijb

— Formula 1 (@F1) 2017. április 15.