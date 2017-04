Verstappen okozott meglepetést Bahreinben

Magyar idő szerint szombaton kora délután rendezték a Bahreini Nagydíj 3. szabadedzését.

Némi meglepetésre Max Verstappen volt a leggyorsabb, a 19 éves pilóta több, mint egy tizedmásodperccel verte Lewis Hamiltont. A harmadik helyen Sebastian Vettel végzett, a négyszeres világbajnok fél másodpercet kapott a hollandtól.

A Bahreini Nagydíj időmérő edzése magyar idő szerint 17:00-kor kezdődik.

PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF FP3

