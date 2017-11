Az ember, akit ha felhívna a Real Madrid, rácsapná a kagylót

Néhány napja mi is megírtuk, hogy vannak, akik már biztosra veszik, hogy a Real Madrid Mauro Icardival pótolná 2018-tól Karim Benzemát. Mit pótolná, inkább helyettesítené. Most az argentin támadót is megkérdezték, mit szólna a transzferhez. Az Inter csatára nem finomkodott.

Nem válaszolnék a telefonhívásra. Én azt teszem, amit a pályán tennem kell, vannak emberek, akiknek az a feladatuk, hogy az ilyen ügyeket kezeljék

– mondta Icardi a SkyItaliának, de itt nem állt meg.

Engem nem érdekelnek ezek a dolgok, nem foglalkozom velük, most november van, de már januárról meg a piacról beszélnek.

A játékos kivásárlási ára valahol 100 millió euró körül lehet.