Gulácsiék elég nehéz helyzetbe kerültek a Bajnokok Ligájában

A labdarúgó Bajnokok Ligája G csoportjában viszonylag egyszerű volt a matek: ha a Besiktas otthont pontot szerez a Porto ellen, akkor megnyerni a négyest és egy fordulóval a csoportkör vége előtt kiharcolja a továbbjutást a legjobb 16 közé. Nem tűnt ez teljesíthetetlen feladatnak, eddig ugyanis veretlen volt a török csapat a BL-ben.

Bekezdtek a csapatok rendesen, mindkét együttes a győzelemre játszott már az elejétől. A Porto szerzett vezetést a 29. percben, de még a szünet előtt egyenlített a Besiktas. A második játékrész eleje egyértelműen a hazaiaké volt, még a keresztlécet is eltalálták Babel révén, de Quaresma bombája is elég ígéretes volt a 61. percben. Bár megvoltak a lehetőségek a lefújásig a gólszerzésre, maradt az 1-1, ami azt jelenti, hogy

a Besiktas megnyerte a csoportot.

A Besiktas csoportgyőzelmét érő Talisca-gól:

Ezzel Gulácsi Péterék nehéz helyzetbe kerültek. Ha kikapnak este Monacóban, akkor már biztosan nem jutnak tovább a csoportból (három pont hátrányuk lenne a Portóval szemben, de az egymás elleni eredmény a portugáloknak kedvez), egy döntetlen esetén pedig az utolsó fordulóban mindenképpen nyerniük kellene, de még akkor sem csak a saját kezükben lenne a sorsuk. Sőt, igazából még az is előfordulhat, hogy két meccset nyernek mostantól, de nem jutnak be az egyenes kieséses szakaszba, amennyiben az utolsó fordulóban a Porto legyőzné a Monacót.

Ezzel egy időben az E csoportban is rendeztek egy meccset, a Szpartak Moszkva fogadta az eddig nyeretlen Maribort. Az oroszok ezúttal is megszenvedtek a szlovén ellenfelükkel, úgy tűnt, hogy most majd nagy nehezen nyernek (a korábban a Videotonban is megforduló Zé Luis szerezte a góljukat), de a 92. percben egyenlítettek a szlovének. Fontos két pontot szórt el a Szpartak.

Eredmények – Bajnokok Ligája, 5. forduló E csoport: Szpartak Moszkva – Maribor 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Zé Luis (82.) illetve Mesanovic (90+2.) G csoport: Besiktas – Porto 1-1 (1-1)

Gólszerzők: Talisca (41.) illetve Felipe (29.)

Fotó: Europress/AFP/Ozan Kose