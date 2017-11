BL: Sallaiékat földbe döngölte a Real Madrid, Gulácsiék nagyon fontos meccset nyertek

Háromgólos előnyt adott le a Liverpool, csoportgyőztes a Tottenham, elszállt a Dortmund, hibátlan maradt a City és még életben van a Napoli. A keddi eredmények.

E csoport

Mivel a Szpartak Moszkva nagy lehetőséget szalasztott el korábban a Maribor ellen hazai pályán, így a Sevilla vagy a Liverpool előtt hatalmas lehetőség nyílt, egy megnyert csoportrangadó ugyanis továbbjutást ért volna. Az angolok már a második percben gólt szereztek Firmino révén, majd a brazil egy újabb szöglet után gólpasszt adott Manénak, hogy aztán Firmino találjon be ismét, így 30 perc után már 3-0-ra vezetett idegenben a Liverpool.

Gondolhatnánk, hogy innentől kezdve sima volt a meccs, de jött a második félidő eleje és a Sevilla, amelyben Ben Yedder a 60. percig két gólt is szerzett, úgyhogy nyílt lett a találkozó.

A mérkőzés első öt gólja:

Már-már úgy tűnt, hogy kihúzza a Liverpool,

de a 93. percben Pizarro egyenlített, úgyhogy még nem ünnepelhetett továbbjutást a Liverpool, három csapat pályázik az utolsó fordulóban a csoport első két helyére.

Pizarro pontmentése:

F csoport

A Manchester City már biztos továbbjutóként fogadta azt a Feyenoordot, amely már csak az Európa Ligát érő harmadik hely megszerzésében bízhatott. Bár az angolok nem most játszottak a legjobban a szezonban, azért még így is bravúr a Feyenoordtól, hogy majdnem kihúzta a meccset kapott gól nélkül, végül Sterling a 88. percben betalált, ami azt jelenti, hogy

a City továbbra is hibátlan és megnyerte a csoportot a Feyenoord pedig biztosan kiesik.

Sterling gólja:

Eközben a Napoli fontos három pontot szerzett a Sakhtar Donyeck ellen, és bár három pont a hátrányuk a záró fordulót megelőzően az ukránokkal szemben, az egymás elleni eredmény nekik kedvez.

G csoport

Itt is volt már egy korábbi mérkőzés, a Besiktas 1-1-et játszott a Portóval és ezzel a törökök meg is nyerték a csoportot. Gulácsi Péter együttese így azért már győzelmi kényszerben lépett pályára Monacóban, ám arra talán még a legelvakultabb lipcsei szurkolók sem számítottak, hogy a német csapat már az első félidőben 4-1-es előnybe került. Pedig így történt, volt egy hazai öngól már a mérkőzés elején, Werner duplázott és Keita is betalált, közben monacói részről egyedül Falcao volt eredményes, egy szabadrúgás után Gulácsi kissé határozatlan volt, fejjel büntetett a kolumbiai.

Gulácsiék győzelme:

Elmaradt a nagy fordulat a második félidőben, azaz a Lipcse nagyon fontos mérkőzést nyert meg, ráadásul elég nagy különbséggel. Pontszámban így beérték a Portót, igaz, az egymás elleni eredmény a portugáloknak kedvez. Az utolsó fordulóban Leipzig-Besiktas és Porto-Monaco mérkőzéseket rendeznek, a törökök már csoportelsők, a monacóiak pedig már biztosan utolsók. Izgalmas lesz.

H csoport

Ebben a négyesben a Tottenham már korábban bebiztosította a továbbjutását, ám egy Borussia Dortmund elleni meccset nem lehet félvállról venni, Mauricio Pochettino sem tette – főleg nem egy elveszített észak-londoni derbi után. A német csapat a büntetése után visszatérő Aubameyang góljával szerzett vezetést, de a londoniak gólzsákja, Kane a második félidő elején egalizált, majd Son a meccset is megnyerte a Spursnek.

A Tottenham így megnyerte a csoportot, mert ugyan a Real pontszámban utolérheti, de az egymás elleni eredmények a londoniakkal vannak.

A Tottenham győzelme:

Közben Sallai Roland kezdett az APOEL-ben, amely a Real Madridot fogadta. A magyar válogatott játékosnak volt is egy helyzete az első félidőben, de fölé fejelt, majd a 23. perctől kezdve beindult a Real: a szünetig négy gólt lőttek (kettőt Karim Benzema), ami idegenben még nem sikerült nekik a sorozatban. A második játékrész elején Cristiano Ronaldo is szerzett gyorsan két gólt, majd ugyan volt még pár lehetősége a Madridnak a gólszerzésre, maradt a 0-6, ami így is kiütés, de ugye csak második helyet ér. Sallai Roland 60 percet töltött a pályán.

A Real Madrid hat gólja:

Az Európa Ligát érő harmadik helyért a Dortmund és az APOEL van harcban, mindkét csapatnak két-két pontja van.

Eredmények – Bajnokok Ligája, 5. forduló E csoport: Szpartak Moszkva (orosz)-Maribor (szlovén) 1-1 (0-0)

gólszerzők: Zé Luís (82.), illetve Mesanovic (92.) Sevilla (spanyol)-FC Liverpool (angol) 3-3 (0-3)

gólszerzők: Ben Yedder (51., 59. – a másodikat tizenegyesből), Pizzaro (93.), illetve Firmino (2., 30.), Mané (22.) Az állás: 1. Liverpool 9 pont, 2. Sevilla 8, 3. Szpartak Moszkva 6, 4. NK Maribor 2 F csoport: SSC Napoli (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 3-0 (0-0)

gólszerzők: Insigne (56.), Zielinski (81.), Mertens (83.) Manchester City (angol)-Feyenoord (holland) 1-0 (0-0)

gólszerző: Sterling (88.) Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester City 15, 2. Sahtar Donyeck 9, 3. SSC Napoli 6, 4. Feyenoord 0 G csoport: Besiktas (török)-FC Porto (portugál) 1-1 (1-1)

gólszerzők: Talisca (41.), illetve Felipe (29.) AS Monaco (francia)-RB Leipzig (német) 1-4 (1-4)

gólszerzők: Falcao (43.), illetve Jemerson (öngól, 6.), Werner (9., 31. – a másodikat tizenegyesből), Keita (45.) Az állás: 1. (és továbbjutott) Besiktas 11 pont, 2. FC Porto 7 (10-8), 3. RB Leipzig 7 (9-9), 4. AS Monaco 2 H csoport: Borussia Dortmund (német)-Tottenham Hotspur (angol) 1-2 (1-0)

gólszerzők: Aubameyang (31.), illetve Kane (49.), Szon (76.) APOEL (ciprusi)-Real Madrid (spanyol) 0-6 (0-4)

gólszerzők: Modric (23.), Benzema (39., 45+1.), Nacho (41.), Ronaldo (49., 54.) Az állás: 1. (és továbbjutott) Tottenham Hotspur 13 pont, 2. (és továbbjutott) Real Madrid 10, 3. Borussia Dortmund 2 (5-10), 4. APOEL 2 (2-14)

Fotó: AFP/Florian Choblet