Peter Crouch érdekes mutatóban lett rekorder a Premier League-ben

Elég fordulatos meccset hozott a Brighton és a Stoke City hétfő esti találkozója, a vendégek kétszer is vezettek, az újonc hazaiak viszont mindkétszer egyenlítettek, és mivel José Izquierdo találata után már nem esett több, a 60. percben kialakult a 2-2-es végeredmény. A Brighton öt meccse nem talált legyőzőre.

Peter Crouch gólt ugyan nem szerzett, de így is történelmet írt, amikor a 73. percben csereként pályára lépett:

az Opta statisztikája szerint 143. alkalommal állt be a kispadról a Premier League-ben, ami rekord, korábban senkit nem cseréltek be ennyiszer.

143 – @petercrouch has now made more substitute appearances than any other player in @premierleague history. Super.

— OptaJoe (@OptaJoe) 2017. november 20.