Lenyűgözte a románokat a csíkszeredai fociakadémia

A csíkszeredai Székely Labdarúgó Akadémiáról közölt cikket a Gazeta Sportuliror, és a román lap munkatársát igencsak lenyűgözte az FK Csíkszereda utánpótlása, amelybe eddig mintegy 9 millió eurót fektettek be.

Azt írták, ez az egyik legjobb akadémia egész Romániában.

Szondy Zoltán klubelnök is nyilatkozott a lapnak, azt mondta, helyi játékosokra akarnak építenek. A cikkíró az Athletic Bilbaóhoz hasonlította az akadémiát, mert a baszkokhoz hasonlóan ők is a környékről, Hargita és Kovászna megyéből toboroznak játékosokat. De nem csak székely fiatalokat, hanem románokat is, teszi hozzá Szondy.

A székelyföldi fociakadémia 2012 óta működik, 2013 óta pedig magyar kormányzati forrásokból származó támogatásokat is kapnak. A kormány adott pénzt például egy műfüves pálya kiépítésére és 3,5 millió eurót arra, hogy a stadiont és környékét rendbe tegyék.

A magyar kormány anyagilag is segíti az akadémiát, de csak az akadémiát. A felnőttcsapatot helyi illetőségű szponzorok támogatják.

Szondy azt is elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Puskás Akadémiával, ennek a közös munkának köszönhetően nem csak a román, hanem a magyar utánpótlás-válogatottakba is adnak játékosokat. A klubelnök hangsúlyozta, hogy nem anyagi, hanem szakmai kapcsolatról van szó a felcsútiakkal.

Az FK Csíkszeredát 1904-ben alapították, viszont még sosem játszott az élvonalban az együttes. Most épp a román harmadosztályban vannak, 12 forduló után a negyedikek, négy pont a hátrányuk az éllovas mögött. Szondy Zoltán azt mondta, a terv az, hogy pár éven belül feljussanak a másodosztályba, majd egy napon, már az akadémistákkal kiegészülve végre eljussanak az élvonalba.

