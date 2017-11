Puskás klubját szívatják, a többiek 88 milliárdért kaptak stadiont

Építsünk még több stadiont - általában minden második komment erről szól, ha a magyar válogatott vagy valamelyik klubcsapat rossz eredményt ér el. Az emberek egy részének tele a hócipője a stadionrekonstrukcióval. Most kiszámoltuk, az NB I-ben szereplő csapatok már elkészült vagy építés alatt álló otthonai nagyságrendileg összesen mennyibe kerültek. Furcsa, de egy klub mindeddig kimaradt a szórásból.

A Luxemburg elleni csoda előtt emlékezetes fordulót rendeztek a magyar futball csúcsának számító NB I-ben. A hat bajnokiból négy meccsen fordult elő, hogy a hazai csapat drukkereinek legalább 40 kilométert kellett utazniuk. A nagy stadionépítési-, illetve felújítási láz miatt ugyanis a Haladás, a Videoton, a Diósgyőr és a Vasas is albérletbe kényszerült, úgy tűnt, ebből a négyesből a szombathelyieket kivehetjük, de aztán jött a hír, elképzelhető, miszerint a Fradi elleni meccset még az ideiglenes otthonukban, Sopronban rendezik.

Szombathelyi Haladás

A Haladás új stadionja másfél év alatt épült fel, több mint 15 milliárd forintba került, de ebben az összegben benne van az aréna mellett felhúzott multifunkcionális sportcsarnok is, amelyet a sakkozók, birkózók, ökölvívók, futsalosok, kézilabdások és röplabdázók használhatnak.

A kinézetre a Fradi- és az MTK-stadion szerelemgyerekének számító Haladás-stadion építésére első körben 8,8 milliárdot mondtak, ehhez képest a beérkezett ajánlatok közül a 13,1 milliárdos lett a befutó, és aztán még ezt is sikerült további 2 milliárddal megtolni. Cserébe legalább a csapat, amely benne játszhat olyan legendákat vonultat fel, mint Király Gábor és Halmosi Péter.

Videoton

A Videoton 2015 decemberében, a Paks elleni 1-0 alkalmával játszott utoljára a Sóstói Stadionban, a bontás után tavaly novemberben kezdődött az építés, és a kivitelező azt ígérte, 2018. június 29-én átadhatják az új stadiont. Eredetileg fél évvel korábbra, 2018 januárjára tervezték az avatást, de aztán kiderült, a stadion tizenegy éve átadott főlelátója, amely az eredeti tervek szerint megmaradt volna, statikailag nem biztonságos, ezért le kell azt is bontani és újra kell építeni.

Minderre akkor jöttek rá, amikor a három másik lelátó, amit újonnan építettek, már szerkezetét tekintve készen állt. Az eredeti költségvetés 16 milliárd forint volt, amit minden bizonnyal jócskán megdobott a lelátó lebontása és újjáépítése. A Vidi új otthonát 14 ezresre tervezik, és ahogy a Haladás stadionja, úgy ez is UEFA IV-es besorolású lesz, vagyis Európa-bajnoki és világbajnoki selejtezők megrendezésére alkalmas, továbbá Bajnokok Ligája-csoportmeccseknek és U19-es, U21-es vb-döntőknek is otthont adhat. Az új stadion elkészültéig a Videoton a felcsúti Pancho Arénában játssza hazai meccseit.

Diósgyőr

A Diósgyőr Debrecenbe jár albérletbe, és a csapat szurkolói már nagyon várják, hogy végre birtokba vegyék az új katlant, amelynél a beruházás költsége 10,9 milliárd forint. A stadiont építő Market oldalán az áll, 14 798 darab vandálbiztos, felhajtható ülőhellyel felszerelt, fedett lelátójú, az UEFA IV. előírásoknak megfelelő, nemzetközi találkozók megrendezésére is alkalmas létesítményt kap a Diósgyőr.

Az új stadionban a régivel ellentétben nem lesz futópálya a gyep körül, vagyis angol mintára a nézők egészen közel ülnek majd a pályához. Az eredeti tervek szerint 15 hónap alatt kell elkészülnie a stadionnak, ez alapján elvileg még idén befejeződik az építés.

Vasas

A Vasas szurkolók jártak a legkevésbé rosszul. Nekik átmenetileg alig négy kilométerrel odébb, csak, Újpestig kell utazniuk, de a lilák elleni hazai találkozót például Dunaújvárosban rendezték. Az új Illovszky-stadiont várhatóan 2018 nyáron avatják fel az angyalföldiek, telt ház esetén 5147 drukker követheti a pályán zajló eseményeket. Szó volt arról, hogy később akár 6200 fősre is bővíthető lesz a stadion. A Vasas szurkolói azt szerették volna, ha legalább nyolcezres aréna készül, mivel akkor ők is UEFA IV-es besorolású létesítményben szotyizhatnának, és nemzetközi kupaszereplés esetén sem kellene költözni. A Vasas 7,5 milliárdot kapott az új stadionra, de az Átlátszó áprilisban azt írta, 5,24 milliárdba kerül majd.

Újpest

Az Újpesté a legrégebbi új stadion, 2001 novemberében avatták a macedónok ellen 5-0-ra megnyert barátságos meccsel, majd 2003 októberében vette fel a klub legendás csatára, Szusza Ferenc nevét. Az arénára ráfért már egy ráncfelvarrás, ami 800 millió forintért meg is történt, felújították a mosdókat, valamint a sajtó részére fenntartott részt, és új büféket alakítottak ki. A Szusza Ferenc Stadion befogadóképessége a felújítás során 13 501-ről 12 670-re csökkent, de nem ez volt az igazi probléma, hanem az, hogy a felújítás ellenére a pályabejárás során azt hozták ki, hogy nem lehet focizni a létesítményben.

Sokáig úgy tűnt, vidéken rendezik majd a márciusi Újpest-Fradi meccsét, de végül megoldódott a helyzet, és maradt a Szusza. Az ősszel aztán megint kiesett egy csontváz a szekrényből, amikor a Vasas-Haladás meccs a világítás meghibásodása miatt félbeszakadt, pedig a felújításra elköltött 800 millióból száztízet erre használtak fel.

Ferencváros

A Fradi új otthonát, a Groupama Arénát 2014 nyarán adták át, amikor a magyar rekordbajnok az angol Chelsea-t látta vendégül. A magyar válogatott otthonául is szolgáló, 23 704 férőhelyes stadion 13 hónap alatt készült el, a kormány két részletben összesen 19,5 milliárd forintot irányzott elő a stadion felhúzására, így a legnagyobb aréna egyben a legdrágább is. A 240 millióért lerakott gyepet ugyan fél év után cserélni kellett, de különösebb panaszt ezen felül nem lehetett hallani, a Depeche Mode– és a Robbie Williams-koncertek is lementek rendben.

Puskás Akadémia

A miniszterelnök szomszédságában felhúzott Pancho Aréna már önmagában kuriózum, hiszen a községben a 2010-es adatok alapján 1800-an élnek, a Puskás Akadémia viszont 3400 férőhelyes stadiont kapott, ahova így nagyjából akkor is beférnének a helyiek, ha mindenki visz magával még egy embert. A stadion 3,8 milliárdba került, ennek a 70 százaléka, vagyis 2,66 milliárd társasági adójuk egy részét felajánló magáncégektől érkezett a tao-program keretében, a maradék 30 százalékot az akadémia teremtette elő magánadományokból és hitelből, írta meg az Origo 2014 tavaszán. Azóta tudjuk, hogy a tao-pénz közpénznek számít, ráadásul az sem nóvum, hogy ebben a műfajban a Felcsút verhetetlennek számít.

Az angol FourFour Two magazin által a 12 legszebb stadion közé beválasztott felcsúti aréna 2014 májusában elázott egy hatalmas esőzés következtében, így nem lehetett lejátszani a Puskás Akadémia-Debrecen meccset, akkor a játékteret építő cég ügyvezetője azt nyilatkozta, hogy ilyen mennyiségű és intenzitású eső után Európa egyetlen pályáján sem lehetne mérkőzést rendezni. Még ugyanazon év júliusában az U19-es Eb magyar-portugál meccsén is kiderült, hogy a Pancho Aréna gyepe nem bírja a vízet, idén augusztusban pedig a Videoton-Fradi rangadón többször is megadták magukat a reflektorok.

Debrecen

A Debrecen 2014 májusa óta játszik a Nagyerdei Stadionban, amelynél előzetesen 12,5 milliárd forintos költséggel számoltak, de az Átlátszó az Emmi-től kapott adatokra hivatkozva 13,5 milliárdot írt végleges összegnek. A 20 340 férőhelyes stadion impozánsra sikerült, csak éppen a csapat nem vitézkedett, az előző szezonban épphogy bennmaradt, a korábbi sikerkovács, Herczeg András aztán gatyába rázta a brigádot, amely ebben az idényben a dobogóért harcolhat.

Paks

A Paks üde színfoltja a bajnokságnak, azt is mondhatnánk, hogy az NB I Athletic Bilbaója, csak itt baszk származásúak helyett a magyar játékosokra építenek. A klub Fehérvári úti sporttelepe is épül-szépül, de a nagyjából másfél éves rekonstrukció alatt a klub nem költözik, a megszokott helyszínen játssza a hazai meccseit. Az eredetileg 1,4 milliárdra tervezett költségvetés később 2 milliárdra felkúszott, az építést pedig a felcsúti székhellyel is rendelkező, helyi stadion pályáját megépítő Pharos 95 Kft vállalta el. A fedett lelátókkal ellátott új stadion 4500 férőhelyes lesz.

Balmazújváros

A város futballcsapata története első idényét tölti az élvonalban, de még az NB II-ben szerepelt, amikor bekerült a kormány stadionfejlesztési programjába. Az akkori 400 millió mellett korábban a tao-támogatásból két ízben 160 millió, egyszer pedig 180 millió folyt be, ez összesen 900 millió, így sikerült rendbe hozni a termálvízzel (nem mindig) fűthető pályát, megcsinálni a világítást és felújítani a lelátókat. Most már a fedett lelátókon 2400 szurkoló foglalhat helyet, a csapatnak pedig szüksége van a buzdításra, hogy benn tudjon maradni.

Mezőkövesd

A Mezőkövesd sem áll valami fényesen, Tállai András NAV-elnök izgatottan dörzsölheti a tenyerét, hogy mi lesz a klubbal, amely 1,25 milliárdért kapott új stadiont. A tavaly nyáron átadott létesítményben ötezren férnek be, és a munkálatok nagy részét a már jól ismert Pharos 95 Kft. végezte el itt is.

Ha összeadjuk az egyes tételeket, akkor azt kapjuk, hogy a felsorolt 11 klub stadionja 87,75 milliárd forintba került.

Honvéd

A figyelmes olvasók kiszúrhatták, hogy egy klub kimaradt a felsorolásból, mégpedig az aktuális bajnoki címvédő, a Honvéd, amely jó ideje vár arra, hogy felújításra kerüljön a Bozsik-stadion. Pedig tavaly decemberben még azt lehetett olvasni, hogy luxuskategóriás stadiont terveznek Kispestre, és a klub be is jelentette tavasszal, hogy 2018-ban a Hidegkuti-stadion játssza a hazai meccseit.

A közbeszerzést többször is módosították, majd szeptemberben kiderült, hogy hiába tett ajánlatot két cég is – egyikük a már jól ismert Pharos -, egyikük sem tudja kihozni az építést a rendelkezésre álló 5 milliárdból. Az 5 milliárdos összeg főleg annak fényében hangzik furán, hogy George F. Hemingway tulajdonos a Digi Sport Reggeli Start című műsorában azt mondta, 11 milliárd forint kellene a stadion felhúzására.

A legszebb az egészben, hogy eredetileg 2015-ben kellett volna átadni az új stadiont, ehhez képest a Honvéd ügyeiben jól értesültnek számító blog azt írja, az új közbeszerzés még nem lett kiírva, és a stadionra szánt 5 milliárd sem lett megemelve. Pedig a tulajdonos, George F. Hemingway minden fórumon kifejezte már, hogy mekkora rajongója Orbán Viktornak, és a Bozsik-stadion páholyában rendszeresen előforduló vendég a világ legjobban futsalozó külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter. Úgy látszik, ez sem elég.