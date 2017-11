A FIFA annullálta Romelu Lukaku rekordját

Romelu Lukakunak még várnia kell arra, hogy ő legyen hazája legeredményesebb futballistája, már ami a válogatott gólokat illeti. A fiatal belga támadó duplázott a Mexikó elleni 3-3-as barátságos meccs alkalmával, majd gólt szerzett Japán ellen is, amely papíron azt jelentette, hogy megszerezte 29., 30. és 31. gólját is a belga válogatottban.

A belga szövetség a Twitteren még gratulált is a csatárnak a mérföldkőért.

.@RomeluLukaku9 is now our all time topscorer! ⚽️ Congrats Big Rom! #BELJAP #RoadToRussia pic.twitter.com/6I3yw6KgAP

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 2017. november 14.