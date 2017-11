Kidőlt a sorból a Barcelona rutinos játékosa

Az FC Barcelona hivatalos bejelentése szerint egy hónapig nem léphet pályára Javier Mascherano. Az argentin hátvéd a keddi, Nigéria elleni barátságos mérkőzésen szerzett izomsérülést hazája képviseletében.

Messi nem játszott, de ez akkor is csúnya.

Az elvégzett tesztek alapján az orvosok megállapították, hogy nagyjából négyhetes pihenőre lesz szüksége a 33 éves játékosnak. Eszerint kénytelen lesz kihagyni a rutinos védő többek között a Juventus és a Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, a spanyol bajnokságban pedig a Valencia és a Celta Vigo és a Villarreal nem számíthatnak Mascheranóra a katalánok.

Mascherano eddig tíz mérkőzésen lépett pályára a szezonban: hatszor bajnokin, egyszer a Király-kupában, kétszer a Bajnokok Ligájában, valamint a spanyol Szuperkupa visszavágóján is szerepet kapott.

[BREAKING NEWS] Javier Mascherano has right hamstring injury. More info 👉 https://t.co/jTtnr7jPmU👈 pic.twitter.com/YJTigVrICE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2017. november 15.