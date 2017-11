A Real Madrid játékosa azt hitte 25 évesen visszavonul

A Real Madrid hátvédje, Daniel Carvajal októberben szívburokgyulladás miatt nem játszhatott csapatában. A Királyiak játékosa a Diario Madridista nevű szurkolói oldalnak adott hosszas interjút a témában, ahol részletesen beszámolt a történtekről és az érzéseiről.

Október elsején az Espanyollal játszottunk, majd pár nappal a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája találkozót követően már úgy éreztem, mintha megfáztam volna. Péntek estére a mellkasom is fájni kezdett, egész éjszaka szenvedtem. Másnap jelentkeztem az orvosoknál a panaszaimmal, gondoltam kicsit beteg lehetek, de ugyanúgy edzettem aznap is.

– mesélte az előzményeket a játékos.

Carvajal betegsége teljes felépülést, pihentetést és komoly orvosi ellenőrzést kíván, így a hátvédnél nem tudni, mikor térhet vissza. Legjobb esetben hat hét alatt jöhetett volna rendbe, de ez az idő már letelt.

Nem gondoltam a problémámra, egészen addig, amíg az orvosi tesztek ki nem mutatták, hogy szívburokgyulladásról van szó. Megérkezett a kardiológus is, aki azonnal mondta, hogy nem játszhatok, és alaposan tájékoztatott a betegségről. Elsőre mintha fel sem akartam volna fogni, hogy miről is van szó, csak futballozni akartam! Aztán végül megértettem hogy pontosan miről is van szó!