2-0-ra vezetett Argentína, mégis nagy pofont kapott Nigériától

Az argentin labdarúgó-válogatott barátságos meccsen 4-2-re kikapott Nigériától az oroszországi Krasznodarban.

Argentína idén szinte minden meccsén csak szenvedett, világbajnoki helyét is csupán a dél-amerikai selejtező-sorozat utolsó körében tudta kiharcolni, és a keddi barátságos találkozón is hullámzóan teljesített.

Az argentinok legnagyobb sztárja, az ötszörös aranylabdás Lionel Messi nem játszott, viszont ott volt Sergio Agüero és Paulo Dybala is. A csapat jól is kezdett, a 36. percre 2-0-s előnybe került, azonban Nigéria még a szünet előtt szépített, majd a második játékrészben háromszor is eredményes volt. Alex Iwobi, az Arsenal játékosa két gólt szerzett.

A nigériai szövetség még az összecsapás előtt bejelentette, hogy megállapodott a játékosokkal a világbajnoki szereplésért járó prémiumról. Mindennek azért van nagy jelentősége, mert a 2014-es vb-n a futballisták néhány nappal az első meccsük előtt sztrájkba léptek a prémium elmaradása miatt. Akkor a nigériai sportminiszter táskában vitt el Brazíliába közel négy millió dollárt, hogy megoldja a helyzetet.