Rákos beteg a Manchester United korábbi játékosa

A 21-szeres ír válogatott labdarúgó, a még csak 36 éves Liam Miller súlyos betegséggel küzd – számolt be a hírről a thesun.co.uk.

Miller legutóbb a Wilmington Hammerheads alkalmazásában állt. Innen az észak-karolinai félprofi klubtól tér haza a héten, mivel a korábban a Manchester Unitedben is szereplő játékos úgy határozott, hasnyálmirigy-rák kezelését hazájában, családja körében folytatja tovább.

Középpályásának a United twitter posztban üzent, kívánt kitartást és hatalmas erőt.

The thoughts of everyone at Manchester United go out to Liam Miller and his loved ones at this difficult time. pic.twitter.com/CV2zT3xL6y

— Manchester United (@ManUtd) 2017. november 13.