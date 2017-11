Üzentek a magyar ultrák, nem lesznek ott Costa Rica ellen

A Carpathian Brigade sem hagyta szó nélkül a magyar válogatott újabb kiábrándító szereplését, a Luxemburgban elszenvedett 2-1-es vereséget.

A szurkolói csoport volt az, amelyik még az Andorra elleni 0-1 után is kiállt a csapat mellett, és legközelebb ott volt a lettek elleni meccsen.

Most viszont betelt a pohár, írják, a Costa Rica elleni idényzáró meccsen nem lesznek ott, nem lesz éneklés, nem lesz drapéria.

Az év utolsó mérkőzéséhez közeledve nem tudunk szó nélkül elmenni válogatottunk idei “teljesítménye” mellett. A csütörtöki, luxemburgi mérkőzést követően végérvényesen kijelenthetjük; 2017 a magyar futballtörténelem egyik legszégyenteljesebb, legmegalázóbb éve volt. Tudtuk, hogy nem lehet mindig megismételni az Eb-n látottakat, a tisztes vereségek után is büszkék voltunk a csapatra, közösen énekeltük a Himnuszt

– így kezdődik a közlemény, amelyet a Facebookon juttattak el a közvéleményhez.

Amivel idén többször is szembesülnünk kellett, az kiábrándító, elkeserítő és fájdalmas. Úgy érezzük, itt kell húzzunk egy határt nekünk szurkolóknak és reméljük a játékosok is így gondolják. Nem mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy odaállunk, kimegyünk, szurkolunk, mintha mi sem történt volna. Jeleznünk kell a csapatnak is, hogy ezt így nem lehet jövőre folytatni. (…) A Costa Rica elleni meccsen csoportunk nem lesz jelen a stadionban, nem lengenek a zászlók, nem szólnak a dalok