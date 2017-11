Patrice Evrát kirúgta a Marseille

Pénteken volt megbeszélés az Olympique Marseille vezetése és Patrice Evra között, majd a klub délután hivatalos közleményben jelezte: közös megegyezéssel szakítanak a játékossal. De ez lényegében egy szép köntösbe bújtatott kirúgás.

A 36 éves védőt az UEFA megbüntette, minden sorozattól eltiltották június 30-ig és megbüntették 10 ezer euróra is.

OFFICIAL STATEMENT | Olympique de Marseille and Patrice Evra mutually agree to end their collaboration. pic.twitter.com/wnP82pfRpm

— Olympique Marseille (@OM_English) November 10, 2017