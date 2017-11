Bankkártyaszerű késsel szúrt a megtámadott Fradi-vezérszurkoló

Vetítéssel kezdődött az FTC sajtótájékoztatója, a szombati, Debrecen elleni meccs szünetében történt tömegverekedés képeit tekinthették meg a sajtó képviselői. Az első felvételen azt láthattuk, hogy a B1-es szektor alatti részen egy csoport megtámad egy férfit, akit a falhoz szorítva rúgtak, ütöttek, a megtámadott egy ideig ellenállt, majd a földre vitték.

A másik felvételen az látszódott, amint egy szürke melegítős drukkert támadnak meg, ő a Bonyha néven ismert férfi, aki korábban, az ultrák távollétében vezérszurkolónak számított. Bonyhát kukával kezdték el dobálni, ő pedig egyensúlyát vesztette a lépcsőn, és amikor elesett, a földön taposták , rugdosták, később kiderült, hogy eközben ő a késével két ember is megsebesített. Készült erről a brutális támadásról egy másik felvétel is, de a rendőrség annak a közzétételét nem engedélyezte.

A videózás után Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója válaszolt arra a mintegy 60 kérdésre, amely az elmúlt napokban érkezett hozzájuk az eset miatt.

A válaszaiból az alábbiakat tudtuk meg az ügyről:

A klub a rendőrséggel együttműködve, annak minden segítséget megadva jár el. A klubnak nincs lehetősége se pró, se kontra hozzászólni a nyomozáshoz, ez egy köztérvényes bűncselekmény. Akik be lesznek vagy lettek azonosítva, azok egyetlen Fradi-sporteseményre sem mehetnek be, amíg a vizsgálat zajlik.

A sérültek már elhagyták a kórházat.

Nem a Bonyha becenevű szurkoló támadt a többiekre, ez a videofelvételekből is kiderült.

Nyíri Zoltán szerint bevált a megállapodás a szurkolók és Kubatov Gábor között, hiszen a szurkolói csoportok vezetői is segítenek a balhéban résztvevők kiderítésében.

11 fő van beazonosítva százszázalékosan, nekik felfüggesztették a belépési lehetőségüket. Ebből kilencen az újonnan visszatérők közé tartoztak, de a megtámadt korábbi vezérszurkoló is felfüggesztésre kerül. A beazonosítás most is folyik.

Nyíri azt mondta, a klub részben felelősnek érzi magát a történek miatt, de úgy gondolja, ezt nem tudták volna megakadályozni, mivel ez egy szervezett támadás volt.

Az is kiderült, hogy a kés, amit Bonyha használt, egy bankkártya nagyságú eszköz volt, amelynek bicskaszerűen ki lehet nyitni az élét.

6000 ember jött be problémamentesen a kapukon, de a balhé során a kríziskezelő egység egy perc távolságra volt a helyszíntől. Legközelebb visszatérnek a B szektorhoz.

A vezetőség és a szurkolói csoportok korábban megegyeztek arról, hogy az ultrák visszatérésének feltétele, hogy a hajuk szála sem görbül azoknak a drukkereknek, akik a kemény tag távollétében is járnak a meccsekre. Ez a megállapodás a történtek alapján fel lett rúgva.

A klub a biztonsági szolgálat felelősségét is vizsgálja, a vizsgálat még nem zárult le.

A Fradi kitart amellett, hogy a szurkolók egy része vénaszkenneres azonosítás nélkül járhat be.

Kiderült, hogy ha a lelátón támadták volna meg Bonyhát, akkor sokkal korábban sikerült volna közbelépni, mivel a közelében álltak a biztonságiak. Arra azonban senki nem számított, hogy a szünetben fog kitörni balhé.

50 másodperc kellett a kríziskezelő egységnek, hogy odalépjen a balhé helyszínére.

Bonyha megpróbált bemenni a vénaszkenneres kapun, erre nem volt lehetősége, mert a keze be volt kötve egy sérülés miatt. Helyette a problémakapun ment be, ahol meccsenként 45-50 szurkoló jut be, akiknek egy hordozható eszközzel szokták ellenőrizni a jegyét.

A Fradi szeretne enyhítést elérni az MLSZ büntetése miatt, akiknek a lezárt szurkolói szektorokba szól a jegye, azok vehetnek más szektorba belépőt, amennyiben A típusú szurkolói kártyájuk van. A klub tárgyalást kér a szövetségtől, és szeretne fellebbezni.

A cél, hogy mindenkit be tudjanak azonosítani, de volt, aki kétszer is átöltözött a stadionon belül. Nehezíti a helyzetet, hogy egy előre megszervezett támadásról van szó.

A klub nem növeli a biztonsági személyzet számát, csupán átcsoportosítás lesz. 1 percről 20 másodpercre csökkenhet a reagálás ideje ezáltal.

Az FTC létrehozott egy olyan bizottságot, ahol lehet fellebbezni a kizárások ellen, ez egy hétfős bizottság, amelybe három tagot a szurkolói csoportok delegálnak. Nyíri hangsúlyozta, hogy a szurkolói csoportok is segítik a munkát, mert nekik is érdekük, hogy minél hamarabb rend legyen.