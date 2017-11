Georges Leekens azt tanácsolja a magyar focistáknak, hogy menjenek külföldre

A magyar labdarúgó-válogatott élére nemrég kinevezett Georges Leekens nyilatkozott a Sport/Voetbal Magazine-nak és már van is némi személyes tapasztalata, ugyanis a hétvégén a helyszínen nézte meg a Ferencváros-Debrecen és a Honvéd-Felcsút bajnokikat, illetve már ő is bekapcsolódott a nemzeti csapatnál lévő szakmai munkába. Igaz, még csak megfigyel, Szélesi Zoltán irányít az év utolsó két mérkőzésén.

Fontos a magyar bajnokság, mert a játékosok nagy része onnan érkezik a válogatottba. Ennek kell lennie az egyik célkitűzésnek: hogy a labdarúgók külföldi topcsapatokhoz kerüljenek, azok is, akik már külföldön vannak

– mondta Leekens, aki szerint hasonló a helyzet, mint mikor másodszor volt belga kapitány. Akkor is a játékosai több, mint fele még Belgiumban focizott, azóta pedig már a legnagyobb csapatokban vannak ott a belgák.

Ami a körülményeket illeti, Georges Leekens nagyon is elégedett, de szerinte az a legfontosabb, hogy a játékosok kijussanak abból a negatív spirálból, amibe kerültek. Szerinte megnövekedett az elvárás, miután a 2016-os Eb-n a magyar válogatott továbbjutott a csoportjából.

Úgy érzi, hogy motiváltak a fiatalok is. Közülük többeket is be szeretne majd építeni a csapatba, ezért is kapa meg az U21-es válogatott irányítását is, hogy „összefűzze a láncszemeket”.

Fotó: MTI/Illyés Tibor