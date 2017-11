Fradi-ügy: a kecske és a káposzta

A szombati Ferencváros-DVSC (2-1) bajnoki labdarúgó mérkőzés szünetében kialakult késeléses verekedés után napokkal sem nyugszanak a kedélyek. Leginkább az foglalkoztatta a szurkolókat, vajon az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) miként reagál az esetre, kellő szigorral lép-e fel?

Nos, ha a szombati bunyó megosztotta a közvéleményt, az MLSZ keddi bejelentése még inkább.

A három millió forint pénzbüntetés és a Groupama Aréna „B1”, „B2”, „B3” és „C1” szektorainak három soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésen történő lezárása – a ferencvárosi ultrák legközelebb jövő március 17-én foglalhatják el a megszokott helyüket – kapcsán ezért megszavaztattuk olvasóinkat.

A majd 3800 voksoló 72,33 százaléka szerint sokkal durvább szankció kellett volna, bő 17 százalék túlzásnak tartja, és csak alig több, mint tíz százalék gondolja úgy, ez egy jó büntetés.

Érzelem kontra értelem

Sporteseményen történt véres késeléssel záródó tömegverekedésről mi még nem hallottunk magyar pályákon. Paraszthajszálon múlt a haláleset. Az ember a történet ismeretében ezért hajlamos azt gondolni, vicckategória a FEB-döntése. Kiváltképp, ha tudjuk, a testület az Újpest FC-t sokkal piszlicsárébb vétkek miatt – meccsenként cirka 12 “buzi MLSZ-ezés”, valamint néhány huhogás – idén, mint visszaesőt, már öt zártkapus meccsre büntette.

Hol van az Újpest Ultras „verbális bűne” az Új Generáció szervezett leszámolásának tűnő tömegverekedéséhez képest, ahol a megtámadott korábbi Kápó, Bonyha késrántása miatt ráadásul patakokban folyt a vér? A 72 százalék ezt a véleményt tükrözi.

Ugyanakkor nem árt tudni, a FEB kizárólag a mérkőzés MLSZ-ellenőri jelentés alapján dönthet. Csak azt szankcionálhatja, ami a jelentésben szerepel. Márpedig a bunyót olyan jól “szervezték meg a felek”, hogy arról a helyszínen szinte senki sem tudott, a többség csak jóval a mérkőzés lefújása után, este a médiából értesülhetett a stadionban történtekről.

Egészen biztosan állítható, a VIP-páholy környékén ülő MLSZ-ellenőr a szünetben szendvicset majszolgatott: a 90 perc alatt csak a görögtüzeket láthatta, a sértő rigmusokat jegyezhette fel, mást nem.

Az MLSZ FEB ezért került róka fogta csuka helyzetbe. A döntésük indoklásában ezért nem esik szó a késelésről. Innen nézve túlzó az ítélet – ezt tükrözi a 17,4 százalék.

A 10,24 százaléknyi kisebbség minden bizonnyal úgy vélekedik, azért döntött jól a FEB, mert úgy büntette súlyosan a Ferencváros, hogy közben a jogszabályokat is betartotta. Ha ugyanis az ítéletben szót ejtenek a késelésről, és emiatt még vastagabban fog a ceruza, az jogilag támadhatóvá teszi a határozatot. Így azonban a kecske is jól lakott és a káposzta is megmaradt.

Avagy: az MLSZ meg is büntette a Ferencváros, de a normális szurkolók, továbbá a 3,5 év után visszatérő ultrák közül azok, akik szkenneltek, legközelebb is bemehetnek a stadionba. Legfeljebb máshova ülnek. Ellenben azok, akik ezt nem tették meg, most magukat zárták ki.

Előzmények:

Nem világos, hogy a verekedést az a bő két tucatnyi, Új generáció névre hallgató ultracsoport kezdte, akik három év után először mehettek be a Groupama Arénába, vagy az a Bonyha becenevű férfi, aki ez idő alatt is bejárt szurkolni a stadionba és átvette a hangulatfelelős “kápó” helyét.

Ami biztos: