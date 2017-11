Már csak egy pont a Napoli előnye

Az olasz bajnokság 12. fordulójában a címvédő Juventus hátrányból 2–1-re nyert a sereghajtó Benevento ellen, s mivel az éllovas Napoli gól nélküli döntetlent játszott a Chievo otthonában, egy pontra megközelítette a nápolyi együttest.

Szerencsét hozott a Zebráknak az ünnepi mez, annak ellenére, hogy meglepetésre a sereghajtó nagyon megizzasztotta a torinói sztárcsapatot. A 19. percben meglepetésre a Benevento szerzett vezetést: Amato Ciciretti bal lábbal tüzelt a Juve kapujának jobb oldalába. Félidőben ezzel a góllal úgy tűnt, érik a meglepetés.

Fordulás után még negyed óra sem telt el azonban, amikor Gonzalo Higuaín bravúros mozdulattal emelt ballal az ellenfél kapujának bal fölső sarkába.

Tíz perccel később Juan Cuadrado fejelte be gyakorlatilag üres kapuba Alex Sandro tanári ívelését, így vezetéshez jutott a Juventus és mint kiderült, ezzel a találattal meg is nyerte a mérkőzést.

A győzelem a három pont mellett azért is fontos volt a Zebráknak, mert az éllovas Napoli 0-0-t játszott, így egyetlen pontra apadt a különbség a két csapat között. Botlott az Inter is, a milánóiak hazai pályán játszottak 1-1-s döntetlent a Torinóval. Nyerni tudott viszont az utóbbi hetekben remekül futballozó AS Roma a Fiorentina otthonában.