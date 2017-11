A 17 éves magyar tehetség duplával lett a meccs hőse – videó

Magyar játékos is bekerült Európa top 60 tehetségének listájára

Jó napok járnak az Ausztriában szereplő magyarokra, pár napja mi is beszámoltunk arról, hogy a magyar kispaddal is hírbe hozott Szabics Imre lett az osztrák válogatott másodedzője, most pedig Szoboszlai Dominikről vannak remek híreink.

A 17 éves középpályás, aki nemrégiben bekerült a legígéretesebb európai tehetségek közé, csapata, a Liefering bajnokiján két gólt is szerzett. Előbb 1-1-es állásnál 17 méterről gurított a bal alsóba, majd csapata 3-1-es vezetésnél messzebbről küldött ugyanolyan pontos lövést ezúttal a második sarokba, így mondhatjuk, hogy főszerepe volt a Liefering 4-2-es sikerében.

Szoboszlai nagyon jól termel, öt gólnál jár már, ezzel a második csapata házi góllövőlistáján. A Liefering a negyedik helyen áll az osztrák másodosztályban, de csak három pont a hátránya az éllovas Riedhez képest.