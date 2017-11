Már tízezren lehetnek ott a DAC-meccseken

Háromezer férőhellyel bővült a dunaszerdahelyi FC DAC 1904 futballklub új stadionja, így már közel tízezren férnek be a Mol Arénába.

A klub tájékoztatása szerint az építkezés első üteme tavaly novemberben fejeződött be, akkor mintegy hétezer szurkoló lehetett ott a meccseken. A most átadott tribün révén már közel tízezer szurkoló buzdíthatja a hazaiakat, először a Slovan elleni rangadón. A lelátó mellett VIP-szekciókkal, öltözőkkel, valamint a média számára kialakított területekkel is bővült a komplexum.

A Mol Aréna teljes egészében 2018 első felében készül el, a befogadóképessége pedig megközelíti majd a 13 ezer főt. Az UEFA 4. kategóriás stadionjaként alkalmas lesz női világ- és Európa-bajnokság, férfi világ- és Európa-bajnoki csoportmérkőzések, Bajnokok Ligája-csoportmérkőzések, valamint Európa Liga-csoportmérkőzések és selejtezők megrendezésére is.