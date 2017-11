Zinedine Zidane kihirdette a BL-győztest

A Bajnokok Ligája 2016, 2017-es győztesét, a Real Madridot csúnyán megleckéztette a Tottenham Hotspur szerda este (3-1). Ez még csak hagyján, lévén a madridiak hét ponttal állnak a csoport második helyén, a továbbjutásukat nem sok minden veszélyezteti, de a spanyol bajnokságban a legnagyobb rivális Barcelona közben szárnyal nyolc ponttal vezet a madridiak előtt, akiket a hétvégén a La Ligában is blama ért Gironában (2-1),

Szerda este ráadásul annyira lefocizta a Tottenham a Real Madridot, hogy az általános vélekedés szerint régen látták ennyire tanácstalanul futballozni a BL-címvédőt.

Zinédine Zidane vezetőedző ettől még mindig türelmes, szemernyi jelét sem adja az aggodalomnak.

Ma egy jobb csapat ellen játszottunk, ezt el kell fogadnunk. Nem futballoztunk rosszul, de azok a szituációk, amelyekben tavaly gyakran szerencsénk volt, most nem. A góllövéssel vannak problémáink, erre kell most megoldást találnunk. Van olyan időszak, amikor kevés lehetőségből is sok gólt szerzel, máskor fordítva van