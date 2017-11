Szívrohamot kapott, meghalt a 17 éves futballista Belgiumban

A belga Royal Antwerp hivatalos honlapján bejelentették, meghalt Joel Lobanzo, az utánpótláscsapat 17 éves játékosának életét, miután szívrohamot kapott az U19-esek keddi edzésén

Noha a mentők hamar a helyszínre értek, és Lobanzót azonnal kórházba szállították, nem sikerült megmenti az életét.

Royal Antwerp’s Joel Lobanzo has died aged 17 after suffering a cardiac arrest. Rest in peace. https://t.co/gdK2WuJmY6 pic.twitter.com/1a717mzSAj

