Óriásit égett Madridban azeri ellenfele ellen az Atlético

A 2017-2018-as Bajnokok Ligája-idény legnagyobb meglepetését hozta az azeri Qarabag, amely előbb meg szerezte a vezetést idegenben az Atlético Madrid ellen, majd közel 30 percet emberhátrányban játszva (majd Savic kiállítása miatt ismét egyenlő számban, tíz a tíz ellen) elcsent egy pontot a végső sikerre előzetesen esélyesnek tartott spanyol csapat ellen, a végeredmény 1-1. Az Atléti óriási csalódás idén, eddig a négy meccsen mindössze három pontot szerzett, és a csoportmásodiktól – Chelsea – négy pontra van.

Apropó Chelsea: az angolok belefutottak a késbe Olaszországban, az AS Roma valósággal átgyalogolt Antonio Conte csapatán. Az angol bajnok már az első félidő első perceiben kétgólos hátrányba került Stephan El Shaarawy duplájának köszönhetően, onnantól kezdve már csak futhattak az eredmény után. Végül megúszták 3-0-lal.

A PSG is gálázott, Neymar megszerezte a 25. gólját a Bajnokok Ligájában. Rajta kívül érdemes megemlíteni Layvin Kurzawát, aki a történelem első védője, aki mesterhármast szerez a BL-ban. A vége kiütés, 5-0.

Layvin Kurzawa is the first defender to score a hat-trick in the history of the Champions League ⚽⚽⚽#UCL #PSGAND pic.twitter.com/pvbtSKLElC

— Goal (@goal) 2017. október 31.